Силовики задержали племянника президента Киргизии

Сотрудники ГКНБ Киргизии задержали Улана Жапарова, племянника президента республики Садыра Жапарова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

© пресс-служба ЖК КР

По данным агентства, Улан Жапаров обвиняется в совершении серьезного преступления, в результате которого был нанесен значительный материальный ущерб.

«В отношении Ж. У. Р. применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа», — отметил источник.



Суд постановил заключить его под стражу до 19 августа.

«Президент Садыр Жапаров придерживается неизменной позиции, что те, кто совершает преступные действия, должны нести ответственность в соответствии с действующим законодательством, независимо от их должности и социального статуса», — пояснил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов.



Напомним, что в июне 2023 года правоохранители задержали Улана Жапарова за участие в коррупционных схемах, связанных с таможней и водворили в СИЗО-1 Бишкека. Через четыре месяца он был отпущен под домашний арест.