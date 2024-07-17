Силовики задержали племянника президента Киргизии
Сотрудники ГКНБ Киргизии задержали Улана Жапарова, племянника президента республики Садыра Жапарова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, Улан Жапаров обвиняется в совершении серьезного преступления, в результате которого был нанесен значительный материальный ущерб.
«В отношении Ж. У. Р. применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа», — отметил источник.
Суд постановил заключить его под стражу до 19 августа.
«Президент Садыр Жапаров придерживается неизменной позиции, что те, кто совершает преступные действия, должны нести ответственность в соответствии с действующим законодательством, независимо от их должности и социального статуса», — пояснил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов.
Напомним, что в июне 2023 года правоохранители задержали Улана Жапарова за участие в коррупционных схемах, связанных с таможней и водворили в СИЗО-1 Бишкека. Через четыре месяца он был отпущен под домашний арест.