Во Франции прокомментировали мирный план Орбана по Украине

МИД Франции назвал мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине не вписывающимся в рамки председательства республики в Совете Евросоюза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.

Ранее в Будапеште указывали, что мирный план Орбана по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров ЕС.

Однако во французском МИД заявили, что инициатива Орбана «не вписывается ни в рамки мандата, предоставленного ему Европейским советом, ни в рамки текущего председательства в Совете Евросоюза».

Европарламент официально осудил визит Орбана в Россию

Напомним, что в начале июля Венгрия приняла председательство в Совете ЕС. В качестве своих целей Будапешт назвал введение нового сельскохозяйственного соглашения, стремление к эффективной защите внешних границ и шаги в отношении Молдавии, Грузии и Украины.