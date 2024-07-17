CNN: Байден утратил популярность в 14 ключевых штатах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден утратил популярность в 14 штатах, играющих ключевую роль в президентских выборах 2024 года. Об этом пишет CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитической фирмой BlueLabs.

По данным телеканала, на резкое снижение рейтинга повлияло поражение Байдена на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Опрос показал, что действующий президент утратил популярность даже в тех штатах, которые в 2020 году массово проголосовали за него: в Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании.

Исследователи пояснили, что в четырех штатах из пяти Байдена обошли по популярности местные политики-демократы.

Кроме того, доверие к главе государства утратили респонденты из Виргинии, Колорадо, Миннесоты, Мэна, Нью-Гэмпшира, Нью-Мексико.

Байден сообщил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем

Альтернативные кандидаты, которых теоретически может выдвинуть Демпартия, обошли американского лидера в ряде штатов в среднем на 3%, уточнили журналисты.

Авторы статьи пояснили, что избиратели ищут свежие в политике лица, которые не связаны с действующей администрацией слишком тесно.