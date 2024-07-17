Сенатор Румынии и депутат Европарламента Диана Шошоакэ призвала начать мирные переговоры по Украине. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе политика.

С соответствующим заявлением Шошоакэ выступила во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге 17 июля. Она напомнила, что направляла международный Меморандум под названием «Нейтралитет для Румынии — Мир в Бухаресте» всем вовлеченным сторонам, в том числе ЕП и ЕК, в самом начале конфликта на Украине в 2022 году. Однако единственной стороной, выразившей желание обсуждать мир, была Россия, с которой Шошоакэ и другие парламентарии провели переговоры, отметили в пресс-службе политика.

Также Шошоакэ подчеркнула, что мир не достигается путем отправки оружия и поддержкой антидемократических действий. По ее словам, от вооружений, которые проходят через Румынию, «разрушены все дороги, а румыны обеднели, помогая украинцам без передышки».