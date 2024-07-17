В Европарламенте призвали к мирным переговорам по Украине
Сенатор Румынии и депутат Европарламента Диана Шошоакэ призвала начать мирные переговоры по Украине. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе политика.
С соответствующим заявлением Шошоакэ выступила во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге 17 июля. Она напомнила, что направляла международный Меморандум под названием «Нейтралитет для Румынии — Мир в Бухаресте» всем вовлеченным сторонам, в том числе ЕП и ЕК, в самом начале конфликта на Украине в 2022 году. Однако единственной стороной, выразившей желание обсуждать мир, была Россия, с которой Шошоакэ и другие парламентарии провели переговоры, отметили в пресс-службе политика.
Также Шошоакэ подчеркнула, что мир не достигается путем отправки оружия и поддержкой антидемократических действий. По ее словам, от вооружений, которые проходят через Румынию, «разрушены все дороги, а румыны обеднели, помогая украинцам без передышки».
«А знаете ли вы, что на Украине румынам запрещено говорить на румынском языке? У нас там более миллиона румын, которые были ущемлены; из 220 школ осталось всего восемь, где преподают на румынском языке, и где нельзя говорить по-румынски. Им запрещено говорить, запрещено молиться на родном языке. Поэтому я умоляю вас: для мира ведите переговоры о мире, не посылайте оружие, которым вы убиваете людей», — заключила депутат.