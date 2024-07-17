Шольц назвал главный приоритет бюджета ФРГ

Обеспечение безопасности является главным приоритетом бюджета Германии на 2025 год. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает «РИА Новости».

По его мнению, Германия должна быть «якорем стабильности в неспокойные времена» и федеральное правительство «несет за это ответственность».

«Поэтому мы устанавливаем четкие приоритеты в согласованном только что проекте бюджета. В центре — безопасность, потому что сегодня без безопасности не будет всего остального», — сказал Шольц.



Шольц оценил планы США по размещению ракет в Германии

Ранее сообщалось, что власти Германии планируют выделить на военную помощь Украине в 2025 году вдвое меньше, чем в 2024 году. Проект бюджета намерены принять 17 июля.