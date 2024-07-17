ФБР нашло у стрелявшего в Трампа пульт от СВУ

Следователи Федерального бюро расследований США (ФБР) обнаружили в кармане стрелявшего в экс-президента США (2017-2021) Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания Томаса Мэттью Крукса пульт дистанционного управления самодельными устройствами, ранее найденными у него дома и в автомобиле. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их информации, все три обнаруженные устройства находились в контейнерах для боеприпасов и были сконструированы схожим образом с использованием различных компонентов, включая приемники. Они, по всей видимости, были связаны с дистанционным пультом, найденном в кармане стрелявшего.

Проверка устройств показала, что они работоспособны, но их назначение и функционал еще выясняются. Также неизвестно, предназначались ли устройства для того, чтобы причинить вред присутствующим на мероприятии людям или для небольшого взрыва с огнем и дымом для отвлечения внимания.

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По информации источников ABC News, накануне Крукс приобрел, но так и не использовал лестницу длиной около полутора метров. Следователи также нашли в машине стрелявшего бронежилет, но неясно, почему он не надел его в момент атаки, отмечает телеканал.