В ЕС обсудят вопрос либерализации визового режима для Армении

Вопрос о начале переговоров по либерализации визового режима с Арменией включен в повестку заседания Совета ЕС по иностранным делам. Об этом сообщил глава армянской парламентской комиссии по европейской интеграции Арман Егоян.

"Вопросы начала диалога по либерализации визового режима для Армении, а также оказания Армении содействия через Европейский инструмент мира включены в повестку заседания Совета ЕС по иностранным делам, который пройдет 22 июля. В тот же день будут приняты решения по этим двум пунктам", - написал Егоян в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).



Ранее армянские СМИ распространили информацию, что 17 июля вопрос либерализации виз с Арменией обсуждал комитет постпредов при Совете ЕС и на нем утвердили предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Арменией по вопросу либерализации визового режима.