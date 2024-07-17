В Швейцарии возбудили 56 дел по подозрению в нарушении санкций против России

Власти Швейцарии возбудили 56 дел по подозрению в несоблюдении санкций, введенных страной против России. В 15 случаях на нарушителей были наложены штрафы, сообщили ТАСС в Государственном секретариате экономики (SECO).

"На сегодняшний день было возбуждено 56 административных уголовных дел. Из них на данный момент в соответствии с законодательством завершено 41 производство", - отметил официальный представитель этого ведомств Фабиан Майенфиш.



Он пояснил, что в 26 случаях производство было прекращено, а по результатам расследования 15 дел были наложены штрафы на нарушителей санкций.

Как подчеркнул официальный представитель, "эффективная и полная реализация санкций против России является приоритетом для Федерального совета (правительства Швейцарии)".

"SECO последовательно расследует сообщения о нарушениях и использует инструменты закона об эмбарго, такие как обязательство предоставлять информацию или национальную и международную юридическую помощь", - заверил он.



По данным SECO, стоимость активов Банка России на территории Швейцарии составляла на конец апреля 2024 года около 7,24 млрд швейцарских франков (около $8,2 млрд). При этом стоимость других российских активов, которые были заморожены властями страны в рамках санкций, упала в 2023 году до 5,8 млрд швейцарских франков (примерно $6,55 млрд). В ведомстве также указали, что власти за прошедший год дополнительно заморозили финансовые активы на 580 млн швейцарских франков (около $655 млн), заблокировали два объекта недвижимости и разблокировали связанные с РФ активы на 290 млн швейцарских франков (около $327 млн) из-за снятия санкций ЕС с ряда лиц, а также после уточнения происхождения некоторых средств.

Не входящая в Евросоюз и НАТО Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, его санкции против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.