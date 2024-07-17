Генсек ООН заявил о некотором успехе в переговорах по перемирию в Газе

Переговоры по соглашению об освобождении заложников и установлению перемирия в секторе Газа продолжаются с некоторым успехом. Об этом говорится в письменном заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, подготовленном для заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

"Переговоры по заключению сделки об освобождении заложников и прекращении огня продолжаются с некоторым успехом. Стороны должны заключить соглашение сейчас. Гуманитарная ситуация в Газе - это моральное пятно на всех нас", - отметил глава всемирной организации.



Его заявление зачитал руководитель его канцелярии Эрл Кортеней Раттрей.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. В этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.

Советник офиса главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил 15 июля корреспонденту ТАСС, что следующий шаг в ходе переговоров по поддержанному Байденом плану соглашения по Газе должно сделать радикальное движение ХАМАС. Он добавил, что "Израиль не отошел ни на миллиметр от того плана, который был поддержан президентом Байденом", а движение "ХАМАС пыталось внести 29 изменений" в документ, но израильский премьер "ответил отказом на эти изменения".