Провалил угон самолета РФ и отвечал за взрывы на «Севпотоках»: кто такой Роман Червинский

Экс-полковника одного из подразделения спецопераций ВСУ Романа Червинского выпустили из СИЗО после уплаты залога. Ранее военный попытался украсть российский самолет, а в 2022 году стал координатором подрыва газопроводов «Северные потоки». Все, что известно о Червинском — в материале URA.RU.

Неудачный угон самолета РФ и уголовное дело

Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол.

В 2022 году Червинский задумал угнать российский самолет. Для этого он пытался завербовать летчика, чтобы тот с воздушным судном приземлился на Украине. При этом руководство Червинского не дало согласия на эту операцию. Однако военный продолжил переговоры и даже заплатил вероятному перебежчику около четырех тысяч долларов.

Позже выяснилось, что Червинский общался не с российским летчиком, а с сотрудниками ФСБ. Российские спецслужбы смогли получить координаты украинского аэродрома, где ВСУ готовились к приему самолета. По украинскому военному объекту «Канатово» был нанесен ракетный удар. Червинский был задержан и обвинен в превышении должностных полномочий, против него возбуждено уголовное дело.

Порошенко полностью оплатил залог Червинского

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что внес залог за освобождения Червинского. По его словам, он не мог больше ждать.

«Не мог дождаться, поэтому сегодня утром внесли весь залог в размере девять миллионов гривен (больше 19 миллионов рублей) за свободу Романа Червинского. Надеюсь, после года жестокого обращения и бесчисленного количества судебных слушаний он сегодня будет освобожден», — заявил Порошенко 16 июля.



Бывший полковник ГУР Роман Червинский, которого назвали координатором диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез в конце апреля. Адвокаты утверждали, что его похитили. Позже военного нашли, продлив срок пребывания в СИЗО.

Washington Post и Der Spiegel в ноябре 2023 года писали, что Червинский был задействован в логистике и управлении командой, ответственной за взрывы на газопроводах. По информации источников, он выполнял приказы высокопоставленных украинских чиновников, а не планировал операцию. Червинский находился под стражей с апреля 2023 года.