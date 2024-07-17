Кисида извинился за ошибку властей Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида официально извинился перед жертвами стерилизации в стране. В эфире телеканала NHK политик заявил, что намерен пересмотреть и решить вопрос о выплате компенсаций. Кисида подчеркнул, что закона о защите евгеники, в рамках которого производилась процедура, не должно было существовать.

Старый закон о защите евгеники противоречил конституции, и, учитывая, что мы применяли этот закон, ответственность правительства за его исполнение, включая способ его исполнения, чрезвычайно велика. Я искренне извиняюсь за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека, — сказал Кисида.



Закон о защите евгеники ввели в Японии в 1948 году. Согласно ему, граждане с умственными или психическими расстройствами либо имеющие генетические заболевания могли подвергаться стерилизации. Закон отменили спустя 48 лет, в 1996 году. По оценкам японских властей, за этот период процедуре подверглись 25 тысяч человек, из которых 16 тысяч не давали согласия.

Ранее Фумио Кисида во время выступления в Конгрессе США заявил, что опасается повторения ядерной катастрофы по вине России. При этом о роли Вашингтона в трагедии Хиросимы и Нагасаки он умолчал. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявления премьер-министра Японии словами «стыд и позор».