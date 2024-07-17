В Соединенных Штатах после Холодной войны деградировала национальная идеология — в данный момент американская идея не привлекает значительно меньше сторонников по всему миру. Об этом изданию Foreign Affairs заявил доцент Гарвардской школы бизнеса Джереми Фридман.

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«Если раньше Соединенные Штаты делали упор на демократию и свободное предпринимательство, то теперь они начали продвигать религиозную свободу, права ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и свой собственный бренд феминизма», — заявил Фридман.



Политолог добавил, что стратегия Соединенных Штатов заметно изменилась, и Вашингтон почувствовал себя гегемоном, который имеет право крайне жестко относиться к любому инакомыслию — в том числе среди своих традиционных союзников.

В это же самое время, как считает Фридман, Россия и Китай демонстрируют последовательную стратегию в формировании национальных идеологий, основывая их на защите традиционных ценностей.

До этого российский дипломат рассказал об изменении отношения Латинской Америки к Западу.

Ранее Россия призвала США не считать страны Латинской Америки собственным «задним двором».