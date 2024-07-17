Пользователи социальной сети Х посоветовали Владимиру Зеленскому прекратить разрушать страну, заметив, что производство еще большего количества оружия на Украине приведет к ее уничтожению. Их комментарии приводит РИА Новости.

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Возмущение у интернет-пользователей вызвало заявление Зеленского о том, что с каждым месяцем Украина становится «все более самодостаточной в плане оружия» и это ее приоритет.

Комментируя это высказывание, пользователи социальной сети Х призвали Владимира Зеленского посмотреть на Украину и увидеть, что отказ от прямых переговоров с Россией, «реалистичных компромиссов и лучшего будущего» приводит к разрушению страны.

«Производство большего количества оружия приведет только к тому, что тебя еще быстрее уничтожат. Это просто сумасшествие», «Как долго ты еще собираешься продолжать этот конфликт? Люди, которые тебя спонсируют, нигде не сражаются», - констатировали комментаторы.



А пользователь с ником Gabe обвинил Владимира Зеленского в том, что за его желание «наполнить собственные карманы» рядовые украинцы «платят своими жизнями».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако Киев вышел из переговорного процесса. В октябре 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России.

При этом официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».