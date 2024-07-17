Пока вы не уснули: Кремль об операции в Харьковской области и Путин о цифровом рубле

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В Кремле высказались об операции армии России в Харьковской области

Операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области продолжается, поэтому в Белгородской области для обеспечения безопасности и был ограничен доступ в 14 пограничных населенных пунктов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения», - подчеркнул представитель Кремля.



Он отверг предположение, что введение новых мер безопасности в Белгородской области может означать провал операции по созданию санитарной зоны в Харьковской области: «Нет, не означает».

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Китай приостанавливает консультации с США по вооружениям

Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за ситуации с Тайванем.

Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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В Кремле раскрыли правду о расследовании катастрофы MH17

При расследовании катастрофы самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, доводы России не учитывались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва не принимала участия в следствии. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что отношение российской стороны к результатам расследования хорошо известно.

Наша позиция прекрасно, хорошо известна. Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание. Мы не участвовали в следствии, поэтому наше отношение к этим выводам хорошо известно, — сказал Песков.



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Европарламент призвал конфисковать замороженные активы РФ

Замороженные в Европе активы России призвали скорее арестовать ради компенсации украинского ущерба. Об этом в резолюции о продолжении поддержки Киева заявил Европарламент.

«Активы, принадлежащие российскому государству и замороженные ЕС, должны быть арестованы. Подтверждая свою твердую уверенность в том, что Россия должна финансово компенсировать Украине огромный ущерб, который она причинила, члены Европарламента приветствуют недавние усилия ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов на поддержку военных усилий Украины», — говорится в тексте заявления.



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В России подешевел флагманский iPhone 15 Pro

© Apple

Стоимость флагманского iPhone 15 Pro в России опустилась ниже 88 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Палач».

Осенью 2023 года, когда iPhone 15 Pro поступил в продажу в России, он предлагался за 150–170 тыс. руб. Теперь же стоимость на эту модель опустилась до 87,7 тыс. руб.

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Европарламент официально осудил визит Орбана в Россию

Евродепутаты осудили визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию в своей первой резолюции, принятой после июньских выборов. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В июле премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Россию и Украину, проведя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он совершил эти поездки вскоре после того, как к Венгрии перешло шестимесячное председательство в Совете ЕС.

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Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова об убогой Олимпиаде

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за позицию по отказу российских каналов от трансляции Олимпийских игр-2024. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

«Олимпиада в Париже — это ОЛИМПИАДА!!! А убогое зрелище, это когда в Тронхейме-97 на ЧМ одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде…. Героя России, между прочим…. Извиняясь и унижаясь перед западной публикой и западными партнерами….», – написал Губерниев.



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Стало известно о планах Греции передать Украине десятки истребителей F-16

Греция собирается передать США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и последующей отправки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Отмечается, что Украина на данный момент ожидает 60 списанных F-16 из Дании, Норвегии и Нидерландов. При этом украинские власти говорят, что им нужно около 150 истребителей.

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Путин оценил итоги тестирования цифрового рубля

В России необходимо начать широкое внедрение цифрового рубля в различных сферах. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. Планируется, что он станет полноправной платежной единицей и будет использоваться для переводов и оплаты товаров. Сейчас система работает в тестовом режиме. Пилотный проект был запущен в августе 2023 года, в нем принимают участие клиенты банков тестовой группы.

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Прилучный объяснил блокировку его счетов налоговой

Счета российского актера Павла Прилучного заблокировали из-за ошибки налоговой — его документы потеряли при переводе из московского отделения в региональное. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом рассказал сам артист.

Прилучный подчеркнул, что передает все финансовые отчетности вовремя, несмотря на плотный съемочный график. По мнению артиста, задолженность возникла из-за ошибки.

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