Европарламент публично осудил визит Орбана в Россию

Европа осуждает визит венгерского премьера Виктора Орбана в Россию ради решения украинского вопроса. Об этом сообщили в Европарламенте.

«Парламент осуждает недавний визит Орбана в Российскую Федерацию, которая не представляет ЕС и является грубым нарушением договоров ЕС и общей внешней политики. Поэтому Венгрия столкнется с серьезными последствиями», — сказано в заявление Европарламента, которое опубликовано на сайте.



Орбан прилетел в Москву после визита в Киев. Он стал первым европейским лидером, который посетил Россию после начала спецоперации. Политик признал, что позиции Украины и России по решению военного конфликта далеки и требуют значительных усилий для сближения. Главное с переговоров Орбана и главы РФ Владимира Путина — в материале URA.RU.

Депутаты Европарламента после визита Орбана в Москву захотели лишить Венгрия права голоса в Совете ЕС. Сейчас нем председательствует Будапешт, передает Life.