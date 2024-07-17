Украинские магазины перестали продавать скоропортящиеся продукты

На Украине некоторые магазины решили воздержаться от продажи скоропортящихся продуктов из-за проблем со светом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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На опубликованном видео показан супермаркет в Днепре, где закрыт отдел с мясными и молочными продуктами. Как уточняется, в стране долгое время держится аномальная жара. Кроме того, сохраняются рекордно длительные отключения электроэнергии.

Издание называет это двойным «тепловым ударом» для ретейлеров. По словам продавцов, они спасаются с помощью генераторов, но этот способ дает сбой. В розничных магазинах продукты все чаще портятся. Отмечается, что украинцы жалуются в соцсетях на испорченные товары: мясо, пельмени, сыр и другие.

Ранее на Украине запретили кондиционеры в учебных заведениях. В Минобрнауки республики уточнили, что ограничения в школах и других государственных учреждениях были введены для экономии света.