Европарламент официально осудил визит Орбана в Россию

Евродепутаты осудили визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию в своей первой резолюции, принятой после июньских выборов. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В июле премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Россию и Украину, проведя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он совершил эти поездки вскоре после того, как к Венгрии перешло шестимесячное председательство в Совете ЕС.

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Во время визита в Киев Орбан предложил Зеленскому прекращение огня на линии соприкосновения с российскими войсками, существующей на сегодня. По мнению Орбана, это могло бы дать старт переговорам.

В резолюции Европарламента подчеркивается, что Орбан «вопиюще нарушает договоры ЕС и общую внешнюю политику». Евродепутаты заявили, что осуждают визит Орбана в РФ и считают, что он «должен понести ответственность за эти действия». Мирную миссию, о которой заявляет Орбан, в Европарламенте назвали бесполезной.

В своей новой резолюции Европарламент также призвал страны ЕС продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Евродепутаты призвали расширять санкционную политику против России и Белоруссии, анализировать эффективность санкций и бороться с уклонением от них.

Евродепутаты приветствовали результаты недавнего саммита НАТО и подтвердили позицию, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в альянсе. Европарламент призвал увеличивать военную поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо. Резолюция была принята 495 голосами при 137 голосах против и 47 воздержавшихся.