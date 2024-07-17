Генсек НАТО назначил нового представителя на Украине

Главным представителем НАТО на Украине назначен экс-замгенсека по военной политике Патрик Тернер, при котором закончилась кампания в Афганистане. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте альянса.

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«Патрик Тернер привносит в эту должность годы лидерства и опыт. Как преданный своему делу государственный служащий, он имеет солидный послужной список в достижении результатов. Я уверен, что он преуспеет в этой важной роли, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине», — заявил Йенс Столтенберг.



В ответ Тернер сказал: «Я с нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и очень тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами, чтобы помочь оказывать поддержку Украине». На новом посту Тернер будет координировать деятельность представительства НАТО на Украине, обеспечивая взаимодействие с украинскими органами власти и предоставляя альянсу оценки и рекомендации по ситуации в стране.