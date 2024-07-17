Мэр Парижа оценила влияние очистки Сены перед Олимпиадой на экологию

Мэр французской столицы Анн Идальго искупалась в Сене в попытке на личном примере продемонстрировать, что вода в реке пригодна для проведения соревнований в рамках летних Олимпийских игр. Об этом пишет газета «Известия».

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По информации журналистов, 17 июля глава Парижа вместе с руководителем оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге опустилась в Сену со специального понтона. Незадолго до этого место, где чиновники совершили заплыв, обследовали специалисты. Они достали со дна реки два велосипеда и скутер.

В материале отмечается, что купание мэра в Сене должно было состояться еще в июне. Но тогда в воде зафиксировали большое количество бактерий, в некоторых районах соответствующие показатели превышали норму. Причиной послужили сильные дожди в Париже и увеличение объема сбрасываемых в реку сточных вод, говорится в публикации.

На этом фоне очистка Сены от мусора стала для местных властей большим испытанием. После заплыва Идальго заявила, что если бы не Олимпийские игры, этого бы вообще не произошло.

«Очистка вод Сены позволит не только провести соревнования на Играх, но и плавать в реке после Игр. Очисткой реки мы вносим вклад также и в сохранение Океана», — добавила глава французской столицы.



Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Они станут 33-й по счету летней Олимпиадой.