«Женское трио»: кто может заменить Байдена в президентской гонке

Президента США Джо Байдена способны заменить в предвыборной гонке экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также супруга бывшего американского лидера Барака Обамы — Мишель Обама, выразил мнение в беседе с NEWS.ru генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Он считает, что место Байдена также могут занять его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Госдепа Энтони Блинкен.

Что касается кто может заменить Байдена: вице-президент Камала Харрис. И, конечно же, Мишель Обама, которая всячески открещивалась и отказывалась, когда пошли слухи, что она может стать кандидатом в президенты. Это будет человек, который уже является величиной в политике США. Те же Блинкен или Салливан. Не стоит забывать про Хиллари Клинтон. Женское трио получается, — высказался Лидовской.



Ранее Байден заявил, что может сняться с выборов в случае проблем со здоровьем. При этом американский лидер отметил, что пока у него «чертовски хорошая» острота ума, намекая на способность остаться в гонке.

Американист Малек Дудаков ранее подчеркнул, что замена Байдена на другого представителя Демократической партии в президентской гонке теперь почти невозможна, так как он подавил протесты в партии. По словам эксперта, в этом главе Белого дома помогло покушение на его главного соперника — кандидата в президенты США Дональда Трампа.