Украина на фоне провалов ВСУ на поле боя может лишиться поддержки со стороны Запада. Об этом сообщает агентство Associated Press. Газета.Ru

Задержка помощи от США, затянувшаяся на полгода, только сыграла на руку Кремлю. Теперь украинские войска борются за то, чтобы сдержать медленные, но постепенные успехи более многочисленной и лучше оснащенной российской армии, которая медленно но верно одерживает победу за победой, отмечается в статье. RT на русском

Также сообщается, что кандидатура Джей Ди Вэнса на пост вице-президента США уменьшает шансы Киева на получение помощи, так как он хочет сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, а не на украинском конфликте. Его позиция согласуется со взглядами кандидата в президенты США Дональда Трампа, который заявил, что в случае избрания положит конец конфликту до дня инаугурации. Lenta.ru