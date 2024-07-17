В США появились в продаже «трампоходы»

В США начали продавать обувь с изображением экс-президента США Дональда Трампа с кровавыми подтеками на лице, рассказало Associated Press. Стоимость белых высоких кроссовок составляет 299 долларов (чуть более 26 тысяч рублей).

Во время предвыборного митинга на Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии, было совершено покушение. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека. Стрелявший был убит сотрудниками спецслужбы. Его мотивы пока неизвестны.

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Модель кроссовок под названием «FIGHT FIGHT FIGHT High-Tops» выставили на продажу на сайте, где продается сувенирная продукция Трампа. Сайтом управляет связанная с экс-президентом США компания CIC Ventures LLC. На сайте сообщили, что обувь выпущена ограниченным тиражом - пять тысяч пар. Доставить ее обещают в сентябре-октябре. На десяти парах Трамп оставит свой автограф.

Associated Press назвало выпуск кроссовок еще одним признаком, что союзники Трампа намерены извлечь выгоду из покушения на него. Реакция Трампа, задетого пулей (победно поднятый кулак и выкрик «борьба, борьба» - «fight, fight» на английском), была широко растиражирована на разнообразных сувенирах. Футболки с принтом окровавленного Трампа начали продавать меньше чем через полчаса после покушения. Сторонники Трампа надеются, что все это поможет ему проложить путь обратно в Белый дом, подчеркивает AP.