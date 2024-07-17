Германия вдвое сократит военную помощь Украине

Власти Германии намерены выделить в следующем году на военную помощь Украине 4 млрд евро, что в два раза меньше текущих расходов. Об этом со ссылкой на проект бюджета пишет Reuters.

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Таким образом правительство пытается сбалансировать доходы и расходы. Помощь Киеву будет уменьшена с 8 млрд евро до 4 миллиардов евро уже в 2025 году.

Бюджет планируется принять 17 июля. Также будет одобрен финансовый план до 2028 года, когда должен закончиться специальный фонд для укомплектования Бундесвера и достижения показателей по расходам стран НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса сохранить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на уровне 2022 года, что соответствует 40 миллиардам евро в год. Он подчеркивал, что это поможет положить конец пробелам и задержкам в поставках оружия ВСУ.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что на территории стран-членов НАТО - Польше, Румынии и Словакии - планируется создание трех крупных военных базы для поставок оружия на Украину. Венгерский политик также подчеркнул, что ему удалость достичь «минимальной цели» и договориться с генеральным секретарем НАТО о том, что Будапешт не будет принимать участия в миссии на Украине «ни оружием, ни деньгами, ни военными».