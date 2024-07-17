Обзор иноСМИ: мнение Вэнса о Путине и «худшее решение» по Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Что известно о стрелявшем в Трампа

Американские следователи выясняют, что могло побудить 20-летнего Томаса Мэтью Крукса совершить нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет Associated Press. ФБР заявило, что расследует это как потенциальный акт внутреннего терроризма, но отсутствие четкого идеологического мотива у Крукса, застреленного Секретной службой, привело к расцвету теорий заговоров.

По предварительной версии ФБР, Крукс действовал в одиночку. Пока следователи не нашли в аккаунтах Крукса ничего, что могло бы объяснить его мотивы. Он окончил среднюю школу в 2022 году и был в числе учеников, получивших награду за математику и естественные науки. Крукс пробовал вступить в школьный клуб по стрельбе из винтовки, но его не взяли, потому что он был слишком плохим стрелком. Джейсон Колер, учившийся в той же школе, рассказал, что Крукс подвергался травле и на обеде всегда сидел один. В последнее время он подрабатывал в доме престарелых - помогал готовить еду для постояльцев. Выяснилось, что Крукс был зарегистрирован в качестве избирателя-республиканца в Пенсильвании, но также известно, что он пожертвовал 15 долларов Демократической партии в день присяги Джо Байдена.

Сенатор США назвал членство Украины в НАТО худшим решением

В ходе саммита НАТО на прошлой неделе альянс повторил свое обещание, что Украина станет членом НАТО через неопределенное время. Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил в своей статье для The American Conservative, что такие заявления лишь «подстегивают» Россию. Вместо урегулирования политика НАТО, продвигаемая администрацией Джо Байдена, обеспечит продолжение кризиса, уверен сенатор.

Как отметил Пол, на протяжении десятилетий российские власти ясно давали понять, что вступление Украины в НАТО пересечет «самую яркую» красную линию. Несмотря на решительные протесты Москвы, в 2008 году союзники по НАТО объявили, что Украина и Грузия станут членами альянса. По мнению Пола, это судьбоносное решение в корне изменило восприятие угрозы со стороны США и НАТО Москвой. Сенатор назвал навязывание Украине членства в НАТО худшим решений, отметив, что оно обеспечивает сторонникам жесткой линии в Москве «легкую пропагандистскую победу».

Разведка предупредила о новых покушениях на Трампа

Разведка США получает все больше доказательств, что Иран активно работает над заговорами с целью убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа в преддверии ноябрьских выборов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с разведданными.

По словам собеседников издания, администрация Джо Байдена собрала информацию из различных источников об угрозах со стороны Тегерана, связанных с актами насилия. Речь идет о «действиях, которые могут убить Трампа». Источники Politico не раскрыли дополнительных подробностей. При этом нет никаких доказательств, что субботняя стрельба по Трампу имела связь с Ираном, подчеркнули они.

В США напомнили мнение Вэнса о Путине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп определил своего «напарника» - если Трамп победит, вице-президентом станет сенатор Джей Ди Вэнс. Агентство Reuters напомнило, что Вэнс напрямую предупреждал Европу о своем несогласии с военной помощью Украине.

Комментарии Вэнса на последней Мюнхенской конференции по безопасности стали «первым тревожным звоночком», но теперь «тревожные колокола громко звонят по всему континенту», подчеркивает Reuters. На той же Мюнхенской конференции Вэнс заявил, что президент РФ Владимир Путин не представляет экзистенциальной угрозы для Европы. Также он предупреждал, что американцы и европейцы не способны предоставить столько боеприпасов, сколько необходимо Украине.

Bloomberg: ЕС боится кандидата в вице-президенты США

Решение Дональда Трампа сделать Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты подогревает беспокойство Европы по поводу судьбы Украины, рассказало Bloomberg. Вэнс неоднократно выступал против любой военной поддержки Украины. Победа Трампа и Вэнса на выборах будет означать, что внешняя политика США изменится.

По словам европейских чиновников, выбор Трампом Вэнса подтверждает их худшие опасения. Один из украинских депутатов назвал Вэнса «очень умным, хитрым и хладнокровным». Он подчеркнул, что его выдвижение «очень сложный сценарий» для Украины, так как Вэнс скептически относится к помощи Киеву.