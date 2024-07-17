В США допустили новые покушения на Трампа

Новые попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа могут быть предприняты в ближайшие недели, пишет Politico.

По данным издания, администрация США располагает информацией о возможной угрозе со стороны Тегерана в адрес Трампа, передает ТАСС.

В частности, газета указывает, что Иран уже много лет якобы стремится «отомстить Трампу за убийство» иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Кроме того, бывший член сената законодательного собрания американского штата Вирджиния отставной полковник Ричард Блэк заявил, что секретная служба США допустила очевидный прокол при охране Трампа.

«Администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за охрану Трампа Секретной службой, однако ее прокол едва не привел к тому, что экс-президент мог быть убит стрелявшим», – отметил он.



Также эксперт обратил внимание на тот факт, что сотрудники Секретной службы после того, как очевидцы указали им на стрелявшего, в течение нескольких минут не предпринимали никаких действий.

«Только после того, как пуля попала в экс-президента и он упал на сцену, два снайпера Секретной службы применили станковую винтовку», – заверил он.



Кроме того, эксперт обратил внимание на тот факт, что решение довести к 2030 году число представительниц прекрасного пола в рядах сотрудников Секретной службы до 30% привело к тому, что в охране политика оказались женщины небольшого роста.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трампа чуть не погубил непрофессионализм американских спецслужб.