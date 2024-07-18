МИЛУОКИ /штат Висконсин/, 18 июля. /ТАСС/. Россия несколько десятков раз упоминалась в контексте Украины на национальном съезде Республиканской партии США в городе Милуоки в среду, передает корреспондент ТАСС.

Этот день проходил на форуме под лозунгом "Сделаем Америку сильной снова", среди выступавших были в том числе бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, член Палаты представителей от штата Техас Ронни Джексон, конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), губернатор штата Техас Грег Эбботт и другие.

Все они в течение 3,5 часа так или иначе несколько десятков раз упоминали Россию или ее президента Владимира Путина, утверждая, что администрация президента США Джо Байдена допустила "вторжение РФ на Украину", хотя до нее при Трампе якобы царил мир. Среда стала первым днем, когда республиканцы настолько часто в своих выступлениях упоминали Россию.

Помимо России в выступлениях иногда также упоминались Китай, Израиль и сектор Газа.

Примерно через час начнется выступление напарника бывшего американского лидера Дональда Трампа по избирательной гонке, кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса. Сенатор от штата Огайо последовательно выступает за прекращение поставок Вашингтоном вооружений Киеву и скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По мнению кандидата в вице-президенты от республиканцев, США должны переориентироваться на Восточную Азию, так как "это будущее американской внешней политики на ближайшие 40 лет, Европа должна осознать этот факт". В интервью газете The New York Times Вэнс отмечал, что за Украиной должен быть закреплен нейтральный статус, а ее границы - пересмотрены.

В понедельник в Милуоки начал работу съезд Республиканской партии. В первый день делегаты выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии, а сенатора Вэнса - кандидатом в вице-президенты. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Президент США 81-летний демократ Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.