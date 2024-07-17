НАТО столкнулась с беспрецедентной двойной угрозой, пишет французское издание Les Echos. С одной стороны, это Россия, а с другой – растущая вероятность возвращения Дональда Трампа к власти в США.

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Помимо внешней угрозы со стороны России, которая, по мнению западных экспертов, усилена поддержкой Китая, НАТО беспокоит внутренняя угроза, связанная с непредсказуемой политикой Дональда Трампа. В случае его победы на выборах альянс рискует потерять ключевого союзника и столкнуться с пересмотром политики поддержки Украины.

В США назвали главную ошибку НАТО

На сегодняшний день поддержка Запада нацелена на предотвращение полного поражения Украины, а не на ее победу над Россией. Существует гипотетический сценарий, в котором Украина, потеряв 20 % своей территории, присоединится к западному лагерю, вступив в НАТО и ЕС, но этот сценарий, по мнению Les Echos, не гарантирует победу и не исключает длительного перемирия с Россией, схожего с ситуацией на Корейском полуострове.

Также отмечается, что недавний визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, прошедший на фоне российских ракетных ударов по Киеву, подчеркивает отсутствие единого фронта со стороны международного сообщества.

В условиях обострения идеологического конфликта НАТО необходимо продемонстрировать единство, солидарность и твердость всех государств-участников, особенно США. Возможная победа Трампа на выборах в США, по мнению Les Echos, создает опасный прецедент для дальнейшей политики альянса.

В этой ситуации Демократической партии следует выбрать нового кандидата на пост президента, чтобы обеспечить стабильность и преемственность политики в отношении Украины и России.

Ранее 360.ru писал, что Трамп высказал мнение об антироссийских санкциях. Оно не совпало с точкой зрения действующего президента США.