Маск из-за закона о ЛГБТ перенес штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии в Техас
Компания SpaceX перенесет штаб-квартиру в штат Техас из-за принятия в Калифорнии закона об ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщил американский бизнесмен Илон Маск.
По его словам, SpaceX переносит свою штаб-квартиру из Хоторна на расположенный близ Бока-Чика полигон Starbase, передает ТАСС.
«Это последняя капля», – подчеркнул Маск.
Ранее Маск пригрозил блокировкой в Twitter за травлю с использованием слова «цисгендерный».
Напомним, Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним детям операции по смене пола.