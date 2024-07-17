Маск из-за закона о ЛГБТ перенес штаб-квартиру SpaceX

Компания SpaceX перенесет штаб-квартиру в штат Техас из-за принятия в Калифорнии закона об ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщил американский бизнесмен Илон Маск.

По его словам, SpaceX переносит свою штаб-квартиру из Хоторна на расположенный близ Бока-Чика полигон Starbase, передает ТАСС.

«Это последняя капля», – подчеркнул Маск.



Ранее Маск пригрозил блокировкой в Twitter за травлю с использованием слова «цисгендерный».

Напомним, Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним детям операции по смене пола.