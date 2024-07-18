В Одессе второй день подряд происходят поджоги автомобилей, принадлежащих боевикам ВСУ, пишет издание «Страна».

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По данным издания, за два дня неизвестные сожгли уже два автомобиля, передает ТАСС.

Напомним, в Одессе только за прошедшую ночь партизаны уничтожили пять служебных автомобилей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Информацию об этом сообщили в силовых структурах города. По информации издания «Страна», автомобили военных поджигали также в Днепре, Виннице, Харькове и Ровно. Издание утверждает, что за поджогами стоят завербованные Россией граждане Украины.

На прошлой неделе в городе сгорело четыре автомобиля ВСУ. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Кроме Одессы и Ровно, такие поджоги были зафиксированы во Львове, Калуше в Ивано-Франковской области. Нередко поджоги случаются и в Киеве.

Историк Александр Васильев рассказал газете ВЗГЛЯД, что поджоги машин военных в Одессе отражают настроения значительной части населения.