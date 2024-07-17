Был ли «русский след» в покушении на Трампа

Бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во время покушения на него на митинге в Пенсильвании могла охранять каратистка из Рязани, написал в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, данная информация появилась в российском сегменте интернета и подтверждений этой версии пока нет.

Нашли русский след в покушении на Трампа? По российскому интернету ходит информация, что Трампа спасала русская женщина из его охраны, из Рязани, каратистка. В американском этого почти нет. И никаких явных фактов о рязанке нет, — говорится в сообщении.



Марков добавил, что после нападения в Пенсильвании в охране Трампа больше не осталось женщин. Политолог предположил, что они могли плохо показать себя во время покушения. Он назвал это ударом по равноправию в США.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля на предвыборном выступлении политика. Экс-президент был ранен в ухо. Стрелком оказался 20-летний житель Бетел-Парка Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован ответным огнем.

Ранее Марков заявил, что атаковавший Трампа американец активно поддерживал Украину. Кроме того, Крукс считал себя пацифистом. По словам политолога, об этом говорят записи юноши в социальных сетях.