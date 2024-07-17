Суд ЕС: Еврокомиссия нарушила правила при покупке вакцин от COVID-19

Еврокомиссия нарушила правила прозрачности и конфликта интересов при заключении контрактов на покупку вакцин от COVID-19. Об этом в среду, 17 июля, сообщили в пресс-службе Верховного суда Европейского союза (ЕС).

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Комиссия не предоставила достаточной информации для общественности о заключенных с фармацевтическими компаниями контрактах во время пандемии. Такое решение выдвинули за день до голосования в Европарламенте, в рамках которого будет переизбираться на должность председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Группа законодателей подала в суд после того, как комиссия отказалась предоставлять полный доступ к контрактам на вакцину, передает телеканал ABC.

Новые штаммы коронавируса группы FLiRT могут вызвать рост заболеваемости COVID-19 этим летом, его уже обнаружили в 14 странах Европы, а также в Израиле. По информации источника, новые штаммы не должны спровоцировать рост госпитализаций или тяжелого протекания болезни. Симптомы FLiRT остаются стандартными для коронавируса, у больных выявлены лихорадка, кашель, а также заложенность носа, насморк, боль в горле.