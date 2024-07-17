Названы последствия конфискации зарубежных активов России

Если Запад решится на конфискацию зарубежных активов России, это отразится на всех странах, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» доктор политических наук Олег Шабров. По его словам, также упадет доверие к Западу.

Конфискация отражается на всех странах. Понятно, что пострадает в первую очередь государство, чьи активы изымут, например, Россия. Но этим все не закончится. Ведь тогда доверие к той стороне, что позволила себе применить этот механизм, сразу упадет, — объяснил эксперт.



Политолог отметил, что если конфискацию одобрят, инвесторы и государства начнут выводить свои средства и имущество из зоны ответственности Запада. Дело в том, что зарубежные инвесторы потеряют уверенность в том, что их партнеры добросовестные.

Также это все приведет к расширению поля применения региональных валют, добавил Шабров. Деньги будут направлять тем, кто не нарушает договоренностей.

Например, может укрепиться юань. Возможно, появятся условия для рождения новой мировой валюты, — заключил политолог.



Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что Украине в ближайшее время передадут первый транш доходов, полученных за счет прибыли от замороженных российских активов. По его словам, перевод должен произойти в течение следующих двух недель.