ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не смогло установить мотивов стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания Томаса Мэттью Крукса даже после того, как были опрошены более 100 человек. Известно только, что у стрелка не было определенных политических взглядов и он ежедневно подвергался травле в школе, сообщило агентство Associated Press (AP).

По его информации, даже после того, как сотрудники ФБР вскрыли мобильный телефон Крукса, изучили содержимое его компьютера, дома и машины, а также и опросили более 100 человек, для них остается загадкой, почему он открыл огонь на митинге Трампа.

Агентство указывает, что власти смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего. Одноклассникам он казался "умным, но замкнутым человеком, который часто ходил в наушниках и предпочитал сидеть за обедом в одиночестве, глядя в телефон". По словам одного из них, в школе Крукс подвергался ежедневной травле за свой внешний вид. Он якобы носил странную одежду, в том числе охотничью, а также продолжал носить маску после окончания пандемии коронавируса.

По данным AP, политические взгляды стрелка также неясны. Так, он пожертвовал демократам $15 в день присяги Байдена, хотя был зарегистрирован как республиканец в штате Пенсильвания. Агентство отмечает, что правоохранительные органы до сих пор не нашли какой-либо предсмертной записки, заметок или сообщений в соцсетях, которые указывали бы на причину, по которой Крукс стрелял в бывшего президента.