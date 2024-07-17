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CNN: Трамп опережает Байдена в 14 ключевых штатах

Уровень поддержки бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за пост главы американской администрации стал выше поддержки действующего лидера Джо Байдена в 14 ключевых штатах. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трамп опережает Байдена в 14 ключевых штатах
© globallookpress.com

По его информации, после неудачных для Байдена дебатов против Трампа 27 июня опросы 15 тыс. граждан США показали, что действующий президент начал уступать своему конкуренту даже в тех штатах, в которых одержал над ним верх на прошлых выборах в 2020 году. Среди ключевых штатов - Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Позиции Байдена также уязвимы в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Вирджинии и Нью-Гемпшире.

Данные также показали, что четыре потенциальных кандидата от Демократической партии на замену Байдену на выборах опередили его в колеблющихся штатах. В список вошли сенатор Марк Келли (от штата Аризона) и губернаторы Мэриленда, Пенсильвании и Мичигана Уэс Мур, Джош Шапиро и Гретхен Уитмар.

2 июля CNN сообщил, что рейтинг Байдена после неуверенного выступления на дебатах 27 июня против Трампа достиг нового минимума. Опрошенные отдают предпочтение Трампу, который опережает своего конкурента на 6 пунктов - 49% к 43%. Кроме того, три четверти американских избирателей посчитали, что у Демпартии было бы больше шансов занять президентское кресло в 2024 году, если бы их кандидатом на выборах был не Байден. Очередные выборы пройдут в США 5 ноября.

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