Китай приостанавливает консультации с США по вооружениям

Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за ситуации с Тайванем. Ura.Ru

Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. ТАСС

«США игнорировали неоднократные заявления Китая, продолжали продавать оружие Тайваню и предприняли ряд негативных действий, которые подорвали взаимное доверие между двумя сторонами. Поэтому Китай принял решение приостановить переговоры с США и провести новый раунд консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению», — отметил представитель. Lenta.ru