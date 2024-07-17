Возможный участник подрывов на «СП» вышел из СИЗО благодаря Порошенко

Украинский разведчик Роман Червинский вышел из СИЗО, сообщает украинская служба BBC News. Бывший президент страны Петр Порошенко внес за него залог в размере 9 млн гривен (19,2 млн рублей или более $219 тысяч).

Известно, что Червинский находился под арестом с апреля 2023 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий после попытки угона российского военного самолета. Также разведчика подозревают в организации взрывов на «Северных потоках».

Ранее Кропивницкий апелляционный суд в Кировоградской области Украины изменил меру пресечения Червинскому. Было принято решение о его освобождении под залог. Адвокат, защищающий Червинского, сообщил о начале сбора денег для залога. Позднее он заявил, что защита не готова вносить залог за военного.

До этого бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что участников диверсии на «Северных потоках» готовили в Житомирской области на Украине и в Румынии рядом с базой НАТО. Он уточнил, что удалось установить всю группу, ответственную за подрыв российских газопроводов в Балтийском море.

Экс-депутат добавил, что установлены все лица, причастные к диверсиям на «Северных потоках». По словам политика, они были задействованы в операции прикрытия погружения.