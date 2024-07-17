Появилась визуализация момента, когда Трамп уклонился от пули

Появилась видеовизуализация головы кандидата в президенты США Дональда Трампа в момент покушения. В представленном Telegram-каналом Mash ролике видна траектория пули, которая прошла мимо политика и задела ухо. Кадры также показывают, как голова отклонилась в момент покушения.

Попытка застрелить бывшего американского лидера произошла 13 июля в Пенсильвании. Дональд Трамп выступал перед сторонниками, как вдруг раздались выстрелы. Экс-президент США отклонился, но пуля успела повредить ему ухо. Телохранители Трампа бросились защищать политика. Стрелка ликвидировала полиция.

Ранее Трамп признался, что покушение на митинге в Пенсильвании оказало на него влияние. По словам политика, ему не нравится думать об этом. В чем именно выражается это влияние, экс-президент не уточнил.

Американские СМИ сообщали, что в последние недели разведка США получила от агентурного источника сведения о подготовке в Иране покушения на бывшего главу государства. Никаких указаний на то, что стрелявший в Трампа Томас Мэтью Крукс был связан с этим заговором, нет.

Разведчики США начали получать еще больше доказательств причастности Ирана к попыткам ликвидировать кандидата в президенты. Допускается, что покушение на экс-главу Белого дома может быть осуществлено в преддверии ноябрьских выборов.