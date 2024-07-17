Daily Mail: Трамп верит, что от смерти во время покушения его спас Бог

«Очень близкий» человек к Трампу сказал о его пробуждении после покушения и новом пути к вере в Бога. Об этом сообщила член палаты представителей Мария Салазар.

© The White House

«Он верит, что Бог дал ему еще одну возможность. Он верит, что Бог сохранил ему жизнь и что он — я не уверена, является ли слово „духовный“ подходящим словом или прилагательным. Я не уверена, является ли это более созерцательным. Но я знаю, что он другой человек», — поделилась Салазар DailyMail.



По ее словам, во время благословения в зале суда он закрыл глаза и все время молился, потому что такие события меняют людей полностью. А когда Бог тебе дает вторую жизнь, по другому начинаешь на нее смотреть, отметила она.