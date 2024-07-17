Украинский суд отпустил под залог подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

На Украине суд отпустил под залог подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Романа Червинского. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает издание «Общественное» в Telegram.

«Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — говорится в публикации.



В мае бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач рассказал журналистам, что была установлена почти вся группа украинцев, выполнявших функцию прикрытия при подрыве «Северного потока» и «Северного потока-2». Кроме Червинского, он также назвал Андрея Бургомистренко, Сергея Кузнецова, Олега Вараву, Руслана Руденко и Марину Ситало. Ранее, причастность Червинского к атаке на российские газопроводы подтверждали американской газете The Washington Post украинские чиновники и близкие к ситуации информаторы.