СМИ: Трамп созвонится с Зеленским 19 июля

Экс-президент США Дональд Трамп созвонится 19 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Как отмечается, это будет их первый разговор после того, как Трамп покинул Белый дом.

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Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае победы на президентских выборах в этом году. На предвыборных дебатах с президентом США Джо Байденом 27 июня Трамп обещал, что сможет в случае повторного избрания завершить конфликт еще до своего вступления в должность 20 января 2025 года.