В Раде пообещали переубедить Вэнса насчет помощи Украине

Глава комитета Верховной рады по внешней политике Алексей Мережко заявил, что Украина попытается склонить на свою сторону кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает Politico.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в июле выбрал Вэнса в качестве своего кандидата в вице-президенты. Вэнс известен как активный противник помощи Украине. По его мнению, в интересах США признать, что Киеву придется смириться с потерей части территорий. Также Вэнс подчеркивал, что ему «все равно, что происходит на Украине».

Как отмечает Politico, европейские лидеры и дипломаты прошли через «шок и смятение» из-за выбора Вэнса в качестве напарника Трампа. Многие из них столкнулись со стадиями отрицания и торга.

По словам Мережко, тот факт, что Вэнс превратился из яростного критика Трампа в его ярого сторонника, означает, что его можно переубедить и по другим вопросам, включая помощь Украине. Другие собеседники Politico в Раде заявили, что помощь Украине и сдерживание России в Европе относятся к стратегическим интересам США.

«Нам трудно представить, что Джеймс Вэнс, попав в Белый дом, начнет действовать вопреки интересам Америки», - заявил один из собеседников издания.



Некоторые источники Politico придерживаются мнения, что именно Трамп, а не его вице-президент, будет принимать основные решения по внешней политике. Они считают, что Вэнс не будет обладать таким влиянием, как его могущественные предшественники.