В МИД Венгрии объяснили, что общего между покушениями на Трампа и Фицо

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что за последние месяцы произошло сразу два покушения на политиков, выступающих за мир. Об этом он рассказал РИА Новости.

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Сийярто напомнил, что весной была совершена попытка убийства премьера Словакии Роберта Фицо. Покушение на Фицо 15 мая совершил Юрай Цинтула, человек, несогласный с политикой правительства Словакии. В МВД страны сообщили, что Цинтула выступал против сокращения поддержки Украины и обвинял правительство Фицо в цензуре.

Преступник начал стрелять после заседания кабинета министров, когда Фицо вышел пообщаться с гражданами. В премьера попало четыре пули, он получил серьезные ранения, но выжил.

Примерно через два месяца, во время предвыборного митинга, покушение было совершено на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека.

Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы. Его мотивы пока неизвестны. Сообщалось, что в базе данных избирателей он числился как сторонник республиканцев, но еще ни разу не голосовал из-за возраста.