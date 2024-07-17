В МИД Венгрии объяснили, что общего между покушениями на Трампа и Фицо
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что за последние месяцы произошло сразу два покушения на политиков, выступающих за мир. Об этом он рассказал РИА Новости.
Сийярто напомнил, что весной была совершена попытка убийства премьера Словакии Роберта Фицо. Покушение на Фицо 15 мая совершил Юрай Цинтула, человек, несогласный с политикой правительства Словакии. В МВД страны сообщили, что Цинтула выступал против сокращения поддержки Украины и обвинял правительство Фицо в цензуре.
Преступник начал стрелять после заседания кабинета министров, когда Фицо вышел пообщаться с гражданами. В премьера попало четыре пули, он получил серьезные ранения, но выжил.
Примерно через два месяца, во время предвыборного митинга, покушение было совершено на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека.
Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы. Его мотивы пока неизвестны. Сообщалось, что в базе данных избирателей он числился как сторонник республиканцев, но еще ни разу не голосовал из-за возраста.
«Это безумный мир, где могут происходить подобные вещи. <…> Уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир и являются патриотами», - так это прокомментировал Сийярто.