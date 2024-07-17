СМИ: США имеют «все больше» данных о планах Ирана по ликвидации Трампа

Американские спецслужбы получают все больше доказательств якобы причастности Ирана к разработке планов по ликвидации экс-президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

«Разведывательное сообщество США получает все больше доказательств того, что Иран активно разрабатывает планы (покушения на Трампа – прим. ред.)», - говорится в сообщении издания.



Отмечается, что Тегеран якобы может осуществить соответствующие намерения в преддверии выборов в США в ноябре.

CNN: США получили данные о планах Ирана по устранению Трампа

Как сообщили источники издания, администрация президента США Джо Байдена «собрала информацию из различных источников, включая человеческие, об угрозах со стороны Тегерана, которые связаны с физическими актами насилия» по отношению к Трампу.

Газета напоминает, что Иран в течение многих лет рассматривает план, как отомстить Трампу за ликвидацию высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

16 июля телеканал CNN сообщал, что американская разведка полагает, что Иран планировал ликвидировать Трампа, однако эти планы не связаны с покушением на политика, которое произошло на встрече с избирателями в Пенсильвании.

Позже постоянное представительство Ирана в ООН отвергло обвинение в подготовке покушения на Дональда Трампа.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявлял, что Иран полон решимости привлечь экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к ответственности за его роль в ликвидации генерала Касема Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в покушении на Трампа.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».