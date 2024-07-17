Пока вы спали: новое заявление Медведева по Украине и карты «Мир» в Китае

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Медведев допустил, что Украины к 2034 году уже не будет

Украина может перестать существовать уже к 2034 году, когда ее якобы могут принять в НАТО, сообщил aif.ru замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, нельзя исключать, что именно этим обусловлены слова генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Политик отметил, что к тому времени руководителей стран — участниц НАТО не будет на своих постах, «а некоторых - и на белом свете». Медведев не исключил, не будет и «пресловутой страны 404».

В США назвали Россию страной с самой массовой артиллерией в мире

Россия является страной, у которой самое большое количество артиллерийских систем и налажены поставки снарядов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Forbes.

По данным издания, у армии РФ больше артиллерии, чем у любых других вооруженных сил в мире. В частности, втрое больше артиллерийских систем, чем у армии США.

Также РФ наладила надежную сеть поставок боеприпасов, ее военно-промышленный комплекс производит за месяц до 250 тысяч артиллерийских снарядов.

В России могут продлить на осень запрет экспорта бензина

Министерство энергетики России предложило продлить на осень запрет на экспорт бензина, сообщает «Газета.ру».

Ведомство считает необходимым продлить действие временного запрета до конца года, но фактически на сентябрь и октябрь. С ноября по декабрь планируется оставить ограничения на заграничные поставки только для непроизводителей нефтепродуктов.

Продление запрета позволит не допустить ухудшения ситуации на внутреннем рынке моторного топлива в условиях, когда на нефтеперерабатывающих заводах страны проводятся ремонты.

Техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной

Предварительная версия крушения самолета Superjet «Газпром авиа» под Коломной — неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки, сообщают «Известия».

Это могло произойти во время техобслуживания с отклонением примерно в пять градусов. В результате в наборе высоты недостоверные показания с датчиков привели к несвоевременной активации системы защиты, предохраняющей авиалайнер от выхода на режимы сваливания, сама система и направила SSJ-100 в землю.

У пилотов не было времени распознать этот отказ и выйти из пикирования, избежав столкновения с землей.

Карта «Мир» может заработать в Китае

Власти России и Китая изучают возможность сотрудничества по карте «Мир», сообщают «Известия».

Как заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, сегодня соответствующие финансовые учреждения двух стран изучают возможность сотрудничества по российской платежной системе.

Китай продолжает улучшать для туристов условия передвижения внутри страны, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты». Это позволяет привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам.