В Крыму назвали покушение на Трампа типичным для США

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании является обыденным для Соединенных Штатов сюжетом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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«Относительно покушения на Трампа. То версии о «стрелке-одиночке» - это типичный для США сюжет», - подчеркнул он.



Трамп сделал заявление после покушения

По словам Константинова, покушение на Трампа выгодно членами демократической партии США. Как отметил глава крымского парламента, таких стрелков в Соединенных Штатах «тщательно выращивают, психологически обрабатывают», чтобы они сделали свое дело.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшим являлся 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее хирург рассказал о последствиях для Трампа после попытки покушения в Пенсильвании.