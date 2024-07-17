Глава МИД Венгрии рассказал об угрозах со стороны ЕС
Угрозы и шантаж со стороны руководства Европейского союза не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Петера Сийярто.
По его словам, все провоенные политики евросоюза «выскочили» сразу после начала мирной миссии Будапешта. Европейские лидеры угрожали Венгрии бойкотом, отказом от переговоров друг с другом и игнорированием.
Страны Евросоюза не приняли мер против Венгрии в качестве председателя ЕС
Дипломат отметил, что Венгрия не остановит свою мирную миссию, подчеркнув, что Будапешт и так находится под финансовыми санкциями ЕС, поэтому непонятно, как главы европейских стран могут угрожать больше, чем сейчас.