Глава МИД Венгрии рассказал об угрозах со стороны ЕС

Угрозы и шантаж со стороны руководства Европейского союза не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Петера Сийярто.

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По его словам, все провоенные политики евросоюза «выскочили» сразу после начала мирной миссии Будапешта. Европейские лидеры угрожали Венгрии бойкотом, отказом от переговоров друг с другом и игнорированием.

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Дипломат отметил, что Венгрия не остановит свою мирную миссию, подчеркнув, что Будапешт и так находится под финансовыми санкциями ЕС, поэтому непонятно, как главы европейских стран могут угрожать больше, чем сейчас.