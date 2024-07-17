МИД РФ: любой провокации Украины в отношении Белоруссии будет дан ответ

Провокациям украинской стороны в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства будет дан адекватный ответ.

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Такое заявление в интервью ТАСС сделал глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

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По его словам, внешняя агрессия против Белоруссии будет квалифицироваться Россией как посягательство на общую союзную территорию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по поводу мира на Украине необходимо «побыстрее договариваться».