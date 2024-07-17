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Байден сообщил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем

Президент США Джо Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем.

Байден допустил выход из президентской гонки
© РИА Новости / Павел Бедняков

«Если бы врачи сообщили мне о наличии какого-либо заболевания, я бы, вероятно, принял решение отказаться от участия в предвыборной гонке», – приводит ТАСС слова Байдена.

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Ранее Байден говорил, что готов покинуть гонку только по воле Бога.

Напомним, после дебатов с Дональдом Трампом группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов.

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