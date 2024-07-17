В США предложили создать на Украине автономные зоны

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Белом доме могут рассмотреть идею создания на территории Украины автономных зон, сообщило Bloomberg.

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По информации агентства, с такой инициативой выступил Ричард Гренелл, который ранее занимал должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США в администрации Трампа, передает ТАСС.

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Гренелл отметил, что понятие «автономные регионы» может иметь различные значения, но необходимо тщательно проработать детали. Однако он не уточнил, что именно имел в виду.

Также Гренелл подчеркнул, что нельзя допустить вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

Агентство отмечает, что Гренелл, который занимал должность посла США в Германии во времена администрации Трампа, рассматривается как возможный кандидат на пост государственного секретаря США в случае победы республиканского кандидата на президентских выборах в ноябре.

Напомним, накануне Трамп допустил ослабление санкций в отношении России.