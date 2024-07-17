Из-за конфликта вокруг Украины осталось только два варианта дальнейших действий: мирные переговоры или стратегическое поражение, сообщает Al Khaleej.

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Газета пишет, что все дело в невыгодных для Киева и союзников фактах и реалиях, далеких от их иллюзий о победе над Россией. Российская армия продвигается вперед и добивается тактических успехов. Это происходит на фоне выделения США и Евросоюзом миллиардов долларов, чтобы накачать Вооруженные силы Украины оружием и боеприпасами, надеясь достичь хоть какого-то продвижения на фронте.

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По данным издания, ставка Запада на поражение Москвы не сыграла, поскольку главной ошибкой была недооценка сил России. Таким образом, Украине предстоит сделать важный выбор: либо продолжать боевые действия, которые приведут к ее неизбежному поражению, либо работать над приемлемым политическим урегулированием, что положит конец конфликту и сохранит лицо каждого его участника.